Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Маркетплейс Ozon сократил часть сотрудников после начала военной спецоперации России на Украине, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к Ozon и «Яндексу».

Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине

«У Ozon жесткое сокращение расходов», — сообщил один из них изданию, добавив, что компания сокращает как сотрудников, так и суммы расходов на фонд оплаты труда, иначе Ozon ждет банкротство через четыре-пять месяцев. 

Из-за событий на Украине Ozon начал увольнять сотрудников тех проектов, которые требуют инвестиций. По словам одного из источников, «массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала».

Сокращения объясняют также тем, что штат некоторое время назад был раздут, а теперь нужно прийти к его оптимальной численности. Сейчас в штате Ozon работают более 45 тыс. сотрудников.

Директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина рассказала Forbes, что в компании нет массовых увольнений, но встречаются отдельные случаи оптимизации проектов, например реферальной программы и «Ozon Услуг».

  • 24 февраля США ввели санкции против «Ozon Банка» как в отношении структуры, связанной с «Совкомбанком». 31 марта его убрали из-под санкций.
  • 8 апреля под санкции Евросоюза попал гендиректор Ozon Александр Шульгин, а 11 апреля он покинул свою должность и совет директоров компании.

Фото на обложке: Ozon

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  2. 2 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
  3. 3 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
  4. 4 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  5. 5 История развития рунета: таймлайн
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ