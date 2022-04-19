Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине

Маркетплейс Ozon сократил часть сотрудников после начала военной спецоперации России на Украине, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к Ozon и «Яндексу».

«У Ozon жесткое сокращение расходов», — сообщил один из них изданию, добавив, что компания сокращает как сотрудников, так и суммы расходов на фонд оплаты труда, иначе Ozon ждет банкротство через четыре-пять месяцев.

Из-за событий на Украине Ozon начал увольнять сотрудников тех проектов, которые требуют инвестиций. По словам одного из источников, «массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала».

Сокращения объясняют также тем, что штат некоторое время назад был раздут, а теперь нужно прийти к его оптимальной численности. Сейчас в штате Ozon работают более 45 тыс. сотрудников.

Директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина рассказала Forbes, что в компании нет массовых увольнений, но встречаются отдельные случаи оптимизации проектов, например реферальной программы и «Ozon Услуг».

24 февраля США ввели санкции против «Ozon Банка» как в отношении структуры, связанной с «Совкомбанком». 31 марта его убрали из-под санкций.

8 апреля под санкции Евросоюза попал гендиректор Ozon Александр Шульгин, а 11 апреля он покинул свою должность и совет директоров компании.

Фото на обложке: Ozon