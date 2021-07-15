Ozon Express запустил вебпанк-кампанию по мотивам Хармса

Сервис быстрой доставки Ozon Express в честь запуска в Санкт-Петербурге снял вебпанк-видео с городскими архетипами. Оно объединило петербургских интеллигентов, музейных смотрителей, фанатов, аниматоров в исторических костюмах и субкультурщиков. Кроме того, в видео ожили статуи и персонажи картин. Об этом RB сообщает пресс-служба компании.

Трек ролика для Ozon Express записали на манер одной из первых советских рэп-групп «Термоядерный джем».

«При разработке идеи в голове был образ города, где гармонично смешаны классические и современные образы. Нужно было совместить традиционную эстетику Петербурга и современную культуру Питера. В этом помогла стилистика вебпанка: статуи, яркие контрастные цвета и глитчи. В такой стилистике можно кариатидам дать в руки смартфоны, а Гераклу Фарнезскому вместо головы подставить флакон с одеколоном», — цитирует пресс-служба креативного продюсера ролика Алексея Фисуна.

Как отметили в Ozon Express, кампания будет проходить на видеоплатформах и в соцсетях.

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