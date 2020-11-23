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Ozon и Lamoda начали тестировать электронные чаевые

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Клиенты Ozon и Lamoda смогут отблагодарить курьеров и менеджеров пунктов выдачи заказов бесконтактным способом. Об этом Rusbase сообщили представители обеих компаний.

Ozon и Lamoda начали тестировать электронные чаевые

В Ozon появилась опция «Чаевые курьеру». Перечислить деньги можно при помощи банковской карты либо Apple Pay (в зависимости от способа оплаты заказа). В приложении онлайн-платформы клиенту предлагается несколько вариантов размера чаевых на выбор.

Фото: пресс-служба Ozon

Оставить благодарность сверх счёта разрешается в течение двух недель с момента получения заказа. Маркетплейс добавил оплату чаевых по всей стране, но пока только для тестовых групп агентов доставки. Со временем компания планирует распространить её на всех агентов.

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

Клиент Lamoda, чтобы оставить электронные чаевые, должен отсканировать QR-код, размещённый в пункте выдачи заказов или на визитке торгового представителя. В браузере откроется сервис CloudTips партнёра онлайн-платформы — компании CloudPayments (Группа Тинькофф).

Для перевода доступна любая сумма. Отправить электронные чаевые можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Комиссия с отправителя не взимается. Возможность оставить поощрение бесконтактным способом появится в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других городах.

Фото на обложке: Pixabay

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