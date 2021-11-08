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Ozon намерен открыть склад в Ленобласти для расширения ассортимента и скорости доставки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon планирует открыть в поселке Бугры Ленинградской области складской комплекс на 135 тыс. кв. м. Помещение построит краснодарская PST-Development. Эксперты оценивают проект в 6,7–7 млрд рублей. Сделка может стать одной из крупнейших на региональных рынках за всю их историю.

Ozon намерен открыть склад в Ленобласти для расширения ассортимента и скорости доставки

Возможная ставка аренды площадей — 5,3–5,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год, включая налог на недвижимость, страхование и расходы на обслуживание. Ежегодные затраты Ozon могут составить 710–740 млн рублей, сообщил «Коммерсанту» руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.

Ритейлер планирует построить в области новые объекты, чтобы расширить ассортимент и скорость доставки.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, склад позволит Ozon обрабатывать 250–300 тыс. заказов в день и ускорить доставку товаров. Он считает, что строительство инфраструктуры в регионах позволит разгрузить склады в Москве, но в то же время регионов с хорошей транспортной доступностью не так много.

Выручка Ozon по итогам первого полугодия выросла на 94%, до 89 млрд рублей, число заказов — на 180%, до 40,9 млн штук.

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Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

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