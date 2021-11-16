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Ozon отчитался о рекордном росте количества заказов в третьем квартале

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon отчитался о рекордном по итогам прошедшего квартала росте количества заказов — на 239%. Компания прибавила по многим показателям, в том числе по объему оборота в России — он вырос на 145%.

Ozon отчитался о рекордном росте количества заказов в третьем квартале

Информация о результатах деятельности маркетплейса Ozon содержится в отчете компании за третий квартал 2021 года, который закончился 30 сентября.

Количество заказов по итогам периода май-сентябрь увеличилось на рекордные 239% до 56,2 млн. В среднем на одного клиента пришлось 7,5 заказов ежеквартально, в то время как в третьем квартале 2020-ого этот показатель был на уровне 5 заказов. Число активных клиентов на Ozon выросло на 87% и достигло 21,3 млн.

Оборот Ozon по итогам квартала вырос на 145% до 108,3 млрд рублей. В третьем квартале 2020-ого оборот маркетплейса составлял 44,2 млрд рублей. В то же время отрицательная EBITDA компании (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась в 5 раз по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 11,3 млрд рублей.

Ozon в третий раз повысил прогноз по росту товарооборота. Изначально говорилось о росте на 100% к году, теперь в компании назвали цифру в 120%.

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Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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