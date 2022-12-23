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В работе приложения маркетплейса Ozon произошел сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе приложения маркетплейса Ozon произошел сбой. В личных кабинетах пользователей пропали все данные о заказах.

В работе приложения маркетплейса Ozon произошел сбой

Неполадки в работе приложения Ozon заметил редактор RB.RU. Из личного кабинета пропали данные обо всех заказах – как завершенных, так и текущих.

О проблемах в работе приложения Ozon свидетельствуют данные сервиса Downradar. На момент публикации он зафиксировал более 500 отчетов об ошибках, о которых сообщили пользователи.

Редактору RB.RU в службе поддержки Ozon пояснили, что наблюдаются «трудности» при отображении некоторых разделов личного кабинета и предложили «попробовать позднее». Специалисты Ozon работают над устранением проблемы, сообщили в службе поддержки.

Фото на обложке: Mashha / Shutterstock

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