В работе приложения маркетплейса Ozon произошел сбой. В личных кабинетах пользователей пропали все данные о заказах.
Неполадки в работе приложения Ozon заметил редактор RB.RU. Из личного кабинета пропали данные обо всех заказах – как завершенных, так и текущих.
О проблемах в работе приложения Ozon свидетельствуют данные сервиса Downradar. На момент публикации он зафиксировал более 500 отчетов об ошибках, о которых сообщили пользователи.
Редактору RB.RU в службе поддержки Ozon пояснили, что наблюдаются «трудности» при отображении некоторых разделов личного кабинета и предложили «попробовать позднее». Специалисты Ozon работают над устранением проблемы, сообщили в службе поддержки.
Фото на обложке: Mashha /
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