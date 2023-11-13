Ozon начал работать на рынке Узбекистана

Российский маркетплейс Ozon официально запустил доставку товаров в Узбекистан. Заказы пока выдаются в Boxberry Union CIS. На это обратил внимание RB.RU. В пресс-службе маркетплейса подтвердили изданию эту информацию, но деталей не раскрыли.

Местные пользователи уже могут зарегистрироваться в мобильном приложении Ozon. Для этого понадобится номер телефона и электронная почта. Цены за товары указаны в узбекской валюте, но при этом привязать сумовые карты платежных систем Uzcard и Humo невозможно. К оплате принимаются только «Мир», Visa, Mastercard, American Express и UnionPay.

Скриншот RB.RU

В каталоге — электроника, бытовая техника, одежда, обувь, бытовая химия, спортинвентарь, товары для детей и животных и др. По данным RB.RU, пока сумма доставки составляет или половину стоимости товара, или даже превышает ее. Кроме того, имеются ограничения по весу. Сроки доставки — 14 дней.

Скриншот RB.RU

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предположил, что с учетом инфляции инвестиции Ozon в инфраструктуру в Узбекистане вполне могут достичь и $150 млн. Для сравнения — Wildberries направил на создание в Ташкенте логистического комплекса $130 млн в ноябре 2022 года.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, комментируя выход Ozon на рынок Узбекистана отметил, что еще рано говорить о том, как быстро маркетплейс обойдет Wildberries. По его мнению, следует дождаться первых результатов инвестиций и посмотреть планы по развитию в этом государстве.

Однако факт того, что это будет серьезная конкуренция, отрицать нельзя, считает Кричевский. «К тому же, Ozon вышел на операционную прибыль и теперь может направлять дополнительные средства на развитие, рекламу, открытие новых рынков, что, собственно, в компании и делают», — заключил он.

В августе 2023 года представители Ozon и ассоциации «Узчамрсаноат» обсудили открытие логистического центра в Узбекистане. Через него будет реализовываться узбекистанский текстиль, обувь и изделия из кожи. Маркетплейс станет второй российской компанией в сфере электронной коммерции, создавшей логистический центр в республике. До этого Wildberries открыл логистически-сортировочный комплекс в Ташкенте, а также логистический центр в Ферганской области.

В связи с этим директор «Модульбанка» по маркетплейсам Ирина Максюта назвала тестирование спроса на товары Ozon закономерным шагом. По ее словам, присутствие маркетплейса в регионе позволит представителям бизнеса в стране проще и быстрее взаимодействовать с площадкой, сократить собственные затраты на логистику и расширить ассортимент местных товаров.

Ранее Ozon вышел на рынок Казахстана. Компания запустила в этой стране два логистических центра. Первый — в феврале 2023 года, второй — в мае. Также маркетплейс запустил бизнес в Киргизии, в июле Ozon вышел на рынок Армении. С 2021 года компания работает в Беларуси.

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