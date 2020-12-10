Ozon запустил доставку заказов сторонних интернет-магазинов

В декабре онлайн-ритейлер Ozon запустил тестирование доставки заказов интернет-магазинов, товары которых не представлены на маркетплейсе, пишут «Ведомости».

Первым партнером направления стал магазин премиальной косметики Authentica.love, переговоры ведутся и с другими компаниями, утверждает издание со ссылкой на представителя Ozon.

Онлайн-ритейлер планирует заработать на доставке для сторонних магазинов и оптимизировать свои логистические расходы за счет таких заказов. Тарифы будут зависеть от количества доставляемых товаров и расстояния от склада продавца.

Пункты выдачи Ozon (80% из них сейчас работает по франшизе) также получат возможность заработать, за обработку сторонних заказов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату. Постаматы в тестировании пока не участвуют, но в планах такое намерение есть, уточнил представитель маркетплейса.

Сейчас у компании свыше 4,5 тысячи пунктов выдачи и 2,7 тысячи курьеров по России. По итогам прошлого года продажи товаров через Ozon составили 80,7 млрд рублей (по данным Data Insight). Опережают компанию по этому показателю только Wildberries (210,6 млрд рублей) и «Ситилинк» (90,4 млрд рублей).

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