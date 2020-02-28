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Минприроды предложило обязать бизнес оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минприроды предложило обязать бизнес взять на себя расходы на 100% утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Минприроды предложило обязать бизнес оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Ведомство внесло концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) в правительство 25 февраля.

В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает. По данным авторов обновленной концепции, с бизнеса собирается не более 2,5 млрд рублей в год в виде экологического сбора при ожидаемом поступлении не менее 20 млрд рублей в год (без учета сборов с производителей упаковки).

Компании не сдают отчетность или фальсифицируют ее, в результате сборы недостаточны, а отходы, из которых можно произвести вторсырье и запустить его в оборот, идут на свалки, указал депутат Госдумы, член комитета по экологии Александр Фокин.

В новой концепции РОП администраторами механизма станут Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба (для импортных товаров и упаковки).

Ведомство предлагает вводить усовершенствованный механизм РОП поэтапно:

  • с 2021 года экологический сбор из расчета 100% утилизации упаковки будут платить ее производители и импортеры,
  • с 2022–2024 годов — производители и импортеры товаров.

Сначала этот механизм будет применяться к производителям батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин.

Деньги с экосбора получат те компании, которые собирают вторсырье раздельно от смешанных отходов, сортируют и перерабатывают его. Производители упаковки частично из вторсырья будут платить пониженный экосбор, неперерабатываемой упаковки — повышенный.

Фото: Unsplash

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01 марта 2020

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02 марта 2020

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