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В России упал спрос на упаковочный картон

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские производители сократят на 25% выпуск упаковочного картона из-за падения спроса. Привлечь допзаказы с помощью снижения цен стало бы худшим решением, которое бы разрушило отрасль. Компании стараются удержать цены на уровне февраля от 51 тыс. до 68 тыс. руб. за тонну без НДС.

В России упал спрос на упаковочный картон

После начала спецоперации России на Украине поставки туда и западные страны прекратились. Продажи прекратились также и из-за нарушения логистических цепочек в Европе на фоне санкций. Однако производители могут экспортировать картон в Китай, Африку, Латинскую Америку, Турцию и Индию, пишет РБК.

Сокращение спроса произошло и на российском внутреннем рынке из-за ухода зарубежных брендов, которые покупали местную упаковку для своих товаров. 

Производители картона сейчас стараются не допустить появления избытка продукции на рынке: заполняют склады готовым товаром, сокращают производство и переносят плановые ремонты с лета на весну. По данным Лиги переработчиков макулатуры, запасы тарного картона на их складах уже составляют около 650 тыс. т, что сопоставимо с производством за 1,5 месяца. 

Правительство поддержит системообразующие предприятия с помощью льготных кредитов по ставке 11% годовых. Одна компания сможет получить такой кредит до 10 млрд рублей на год, группа — до 30 млрд рублей.

Коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» Жан Кудайбергенов считает, что объем поддержки производителей картона должен составить около 25 млрд рублей в год. По его мнению, деньги необходимо выделять не раз в год, а ежеквартально.

Фото на обложке: Unsplash

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