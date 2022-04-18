В России упал спрос на упаковочный картон

Российские производители сократят на 25% выпуск упаковочного картона из-за падения спроса. Привлечь допзаказы с помощью снижения цен стало бы худшим решением, которое бы разрушило отрасль. Компании стараются удержать цены на уровне февраля от 51 тыс. до 68 тыс. руб. за тонну без НДС.

После начала спецоперации России на Украине поставки туда и западные страны прекратились. Продажи прекратились также и из-за нарушения логистических цепочек в Европе на фоне санкций. Однако производители могут экспортировать картон в Китай, Африку, Латинскую Америку, Турцию и Индию, пишет РБК.

Сокращение спроса произошло и на российском внутреннем рынке из-за ухода зарубежных брендов, которые покупали местную упаковку для своих товаров.

Производители картона сейчас стараются не допустить появления избытка продукции на рынке: заполняют склады готовым товаром, сокращают производство и переносят плановые ремонты с лета на весну. По данным Лиги переработчиков макулатуры, запасы тарного картона на их складах уже составляют около 650 тыс. т, что сопоставимо с производством за 1,5 месяца.

Правительство поддержит системообразующие предприятия с помощью льготных кредитов по ставке 11% годовых. Одна компания сможет получить такой кредит до 10 млрд рублей на год, группа — до 30 млрд рублей.

Коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» Жан Кудайбергенов считает, что объем поддержки производителей картона должен составить около 25 млрд рублей в год. По его мнению, деньги необходимо выделять не раз в год, а ежеквартально.

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