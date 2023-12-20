Правкомиссия одобрила реформу сделок с крупными пакетами акций

Власти одобрили законопроект Минэкономразвития по реформе сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритарных акционеров, заявили в ведомстве. В РСПП полагают, что сроки вступления нужно сдвинуть на год.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст одобренного комиссией 18 декабря законопроекта. Изменения планируется внести в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».
В пояснении к проекту говорится, что его задача — совершенствование регулирования покупки крупных пакетов акций публичных обществ. Изменения должны повысить доверие со стороны инвесторов к российскому финансовому рынку, отмечается в документе.
Свои замечания к законопроекту высказал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Там считают, что миноритарные акционеры получают возможность «ничем не обоснованного обогащения».
Нововведения должны вступить в силу 1 октября 2024 года, но объем и сложность вносимых изменений потребуют большего времени для адаптации компаний — особенно в действующих условиях. По мнению глава союза Александра Шохина, стоит перенести сроки вступления на год.
Фото на обложке: Bro Crock /
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