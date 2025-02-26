Товарные знаки обанкротившегося Paolo Conte выставили на торги с дисконтом в 90%
Товарные знаки признанного банкротом российского продавца обуви Paolo Conte выставили на торги с дисконтом в 90%, узнал RB.RU. Впервые они были выставлены на продажу в ноябре 2023 года по цене 40 млн рублей. Покупателей не нашлось. В феврале в ходе публичного предложения начальная цена установлена в 4 млн рублей.
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К продаже предложены четыре товарных знака Paolo Conte в различном исполнении и промышленный образец интерьера фирменного магазина. Торги завершатся 30 марта. Покупатели смогут предлагать цену ниже начальной. Минимальная стоимость лота — 1,6 млн рублей.
Как пояснила RB.RU руководитель практики «Интеллектуальная собственность» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Елена Баршай, компании группы Paolo Conte были признаны банкротами в 2022-2023 годах, требования кредиторов превысили 1 млрд рублей. Заявление о признании компаний банкротами подал «Сбербанк».
Баршай считает, что состав лота по факту является собой элемент бизнес-модели. Покупатель сможет наладить производство уже знакомого потребителю товара.
Проблемы у российского производителя обуви Paolo Conte начались после смерти основателя Андрея Ротаря в 2021 году. К субсидиарной ответственности планировалось привлечь супругу умершего основателя — Оксану Ротарь, которой принадлежит группа в настоящее время, следует из картотеки арбитражных дел.
В ходе судебных разбирательств китайский производитель обуви и аксессуаров Guangzhou liao sha trading пытался вернуть отправленные в залог «Сбербанка» произведенные для Paolo Conte товары, но суд ему отказал. В картотеке также указано, что в залоге у банка могут находиться товары на 600 млн рублей.
Фото на обложке: Tramp57 / Shutterstock / FOTODOM
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