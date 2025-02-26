Товарные знаки признанного банкротом российского продавца обуви Paolo Conte выставили на торги с дисконтом в 90%, узнал RB.RU. Впервые они были выставлены на продажу в ноябре 2023 года по цене 40 млн рублей. Покупателей не нашлось. В феврале в ходе публичного предложения начальная цена установлена в 4 млн рублей.

Товарные знаки обанкротившегося Paolo Conte выставили на торги с дисконтом в 90%

https://rb.ru/news/paole-conte-2025/

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