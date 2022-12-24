В Москве изменится стоимость парковки на некоторых улицах

С 24 декабря на некоторых московских улицах изменится стоимость парковки. Новые тарифы помогут освободить до 10-15% мест, а также предотвратят блуждающий трафик, помогут освободить дороги. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
На 27 столичных улицах стоимость парковки снизится. Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф до 150 рублей в час, стоимость парковки теперь будет 80 рублей в час, а на улице Пантелеевская и Лужнецком проезде — 40 рублей вместо 80.
Повышение стоимости коснулось 8,6% улиц парковочного пространства Москвы. Тариф на Большой Новодмитровской и Библиотечной улицах подорожает с 40 рублей в час до 80 днем, стоимость ночью будет составлять 60 рублей в час. На Зубовском бульваре и в Богословском переулке стоимость парковки днем повысится с 380 рублей в час до 450.
Тарифная сетка останется прежней — от 40 до 450 рублей в час. В Департаменте просили водителей обратить внимание на информационые щиты под знаками парковке, где будет сообщаться о новых тарифах.
Со 2 января 2022 года в Москве повысили стоимость проезда на общественном транспорте
- на 4 рубля повысилась стоимость разового проезда по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная»;
- на 1 рубль подорожал проезд по билету «Единый» – до 61 рубля за одну поездку и 122 рублей за две поездки;
- повысилась стоимость абонементов на 30 и 90 дней – стоимость одной поездки вырасла примерно на 1 рубль.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартиры
- 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022