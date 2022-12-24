В Москве изменится стоимость парковки на некоторых улицах

С 24 декабря на некоторых московских улицах изменится стоимость парковки. Новые тарифы помогут освободить до 10-15% мест, а также предотвратят блуждающий трафик, помогут освободить дороги. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

На 27 столичных улицах стоимость парковки снизится. Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф до 150 рублей в час, стоимость парковки теперь будет 80 рублей в час, а на улице Пантелеевская и Лужнецком проезде — 40 рублей вместо 80.

Повышение стоимости коснулось 8,6% улиц парковочного пространства Москвы. Тариф на Большой Новодмитровской и Библиотечной улицах подорожает с 40 рублей в час до 80 днем, стоимость ночью будет составлять 60 рублей в час. На Зубовском бульваре и в Богословском переулке стоимость парковки днем повысится с 380 рублей в час до 450.

Тарифная сетка останется прежней — от 40 до 450 рублей в час. В Департаменте просили водителей обратить внимание на информационые щиты под знаками парковке, где будет сообщаться о новых тарифах.

Со 2 января 2022 года в Москве повысили стоимость проезда на общественном транспорте

на 4 рубля повысилась стоимость разового проезда по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная»;

на 1 рубль подорожал проезд по билету «Единый» – до 61 рубля за одну поездку и 122 рублей за две поездки;

повысилась стоимость абонементов на 30 и 90 дней – стоимость одной поездки вырасла примерно на 1 рубль.

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