Каждый четвертый россиянин имеет подработку помимо основной работы — исследование

Рекрутинговая компания SuperJob провела исследование на тему подработок среди россиян, которое показало, что почти четверть жителей страны (24%) имеет дополнительный источник дохода.
Исследование было проведено в формате опроса среди 2500 совершеннолетних россиян, имеющих основную официальную работу.
56% опрошенных рассказали, что хотели бы найти дополнительный источник заработка, но пока работают на одном месте.
У специалистов, работающих офлайн, остается меньше времени на подработку – всего 22% среди тех, кто работает на территории работодателя, имеют дополнительный источник заработка. Респонденты, работающие на удаленке, подрабатывают почти вдвое чаще — 41% среди тех, чья работа предполагает постоянную удаленку, и 39% сотрудников, переведенных на дистанционную работу в связи с пандемией.
Большинство россиян (62%) тратят на подработку не более 10 часов в неделю. Треть (34%) среди тех, кто работает онлайн, и 27% сотрудников, работающих на территории работодателя, получают на дополнительной работе до 10% от их общего дохода в месяц.
Однако почти половина респондентов (45%), работавших дистанционно до пандемии, сумели найти такую подработку, которая приносит им более 30% от бюджета. Такой же процент дохода подработка обеспечивает 29% работающих очно и 23% тех, кто перешел на удаленную работу во время локдауна.
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