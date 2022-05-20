На фоне кризиса предприниматели стали делать послабления для партнеров

В России 81% предпринимателей делают послабления для своих деловых партнеров на фоне кризиса. Чаще всего они предоставляют им отсрочки по платежам, разрабатывают новые программы лояльности или продукты.
Представители малого и среднего бизнеса рассказали об этом во время опроса Аналитического центра НАФИ. В исследовании участвовали 500 предпринимателей всех основных отраслей экономики, пишет ТАСС.
Почти 40% представителей среднего бизнеса чаще предоставляли партнерам отсрочки по платежам разрабатывали новые программы лояльности или новые продукты с учетом изменившегося спроса 32% и 31% соответственно.
Предприниматели сегмента малого бизнеса реже давали отсрочки, но чаще сотрудничали безвозмездно (17%), а микробизнеса — были более гибкими и предоставляли индивидуальный подход к обслуживанию (37%).
Фото на обложке: Jacob Lund /
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