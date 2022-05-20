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На фоне кризиса предприниматели стали делать послабления для партнеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 81% предпринимателей делают послабления для своих деловых партнеров на фоне кризиса. Чаще всего они предоставляют им отсрочки по платежам, разрабатывают новые программы лояльности или продукты.

На фоне кризиса предприниматели стали делать послабления для партнеров

Представители малого и среднего бизнеса рассказали об этом во время опроса Аналитического центра НАФИ. В исследовании участвовали 500 предпринимателей всех основных отраслей экономики, пишет ТАСС.

Почти 40% представителей среднего бизнеса чаще предоставляли партнерам отсрочки по платежам разрабатывали новые программы лояльности или новые продукты с учетом изменившегося спроса 32% и 31% соответственно.

Предприниматели сегмента малого бизнеса реже давали отсрочки, но чаще сотрудничали безвозмездно (17%), а микробизнеса — были более гибкими и предоставляли индивидуальный подход к обслуживанию (37%).

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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