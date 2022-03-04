В правительстве обсуждают приостановку маркировки товаров для поддержки бизнеса

Одним из пунктов плана поддержки бизнеса, пострадавшего от санкций, может стать приостановка маркировки товаров. Такую возможность сейчас рассматривают в правительстве. Окончательное решение еще не принято.
В рамках поддержки бизнеса в условиях санкций Минпромторг рассматривает возможность приостановки маркировки товаров, сообщил РБК. Эта мера может стать одним из пунктов плана первоочередных действий, который разрабатывается под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В аппарате вице-премьера отметили, что окончательное решение по маркировке не принято. Ожидается, что предложение будет рассмотрено до 15 марта 2022 года.
Оно включает в себя:
- приостановку обязанностей по маркировке некоторых видов продукции средствами идентификации;
- перенос на год бязательных для бизнеса этапов маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции;
- мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.
Предполагается, что если маркировка будет остановлена, ее оператор получит компенсацию за период простоя. В ЦРПТ, который является оператором системы маркировки «Честный знак», не стали комментировать инициативу.
Фото на обложке: cybrain /
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