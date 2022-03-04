Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В правительстве обсуждают приостановку маркировки товаров для поддержки бизнеса

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Одним из пунктов плана поддержки бизнеса, пострадавшего от санкций, может стать приостановка маркировки товаров. Такую возможность сейчас рассматривают в правительстве. Окончательное решение еще не принято.

В правительстве обсуждают приостановку маркировки товаров для поддержки бизнеса

В рамках поддержки бизнеса в условиях санкций Минпромторг рассматривает возможность приостановки маркировки товаров, сообщил РБК. Эта мера может стать одним из пунктов плана первоочередных действий, который разрабатывается под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В аппарате вице-премьера отметили, что окончательное решение по маркировке не принято. Ожидается, что предложение будет рассмотрено до 15 марта 2022 года.

Оно включает в себя:

  • приостановку обязанностей по маркировке некоторых видов продукции средствами идентификации;
  • перенос на год бязательных для бизнеса этапов маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции;
  • мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.

Предполагается, что если маркировка будет остановлена, ее оператор получит компенсацию за период простоя. В ЦРПТ, который является оператором системы маркировки «Честный знак», не стали комментировать инициативу.

Фото на обложке: cybrain / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 4 марта
  2. 2 Власти предложили расплачиваться с программистами криптовалютой
  3. 3 ТЦ начали искать замену европейским брендам
  4. 4 Резкий обвал рубля поднял стоимость отдыха в Турции на 80%
  5. 5 США ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ