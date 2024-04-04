80% компаний готовы повышать указанные в вакансии зарплаты

Почти 80% российских компаний готовы повышать указанные в вакансиях зарплаты. Большая часть при этом указывает зарплатную вилку, а 5% сначала интересуются желаемым доходом кандидата. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», с результатами ознакомились «Известия».

88% работодателей не указывает диапазон зарплаты, так как открыты для рассмотрения специалистов разного уровня. 47% респондентов таким образом хотят расширить воронку кандидатов.

Еще 41% руководителей сообщили, что без точной суммы удобнее анализировать текущие зарплатные ожидания на рынке. У 27% компаний оплата происходит за результат. А 19% работодателей не хотят, чтобы зарплату узнали конкуренты.

16% работодателей признались, что зарплата действующих сотрудников ниже, чем та, которую они готовы предложить новым специалистам.

Около 60% компаний готовы повысить зарплату, если кандидат им подходит. Еще почти 50% респондентов заявили, что на повышение могут повлиять уникальные навыки или опыт соискателя. Треть респондентов повысит зарплатное предложение, если будет такая возможность, а 19% выделили готовность соискателя взять на себя дополнительные обязанности.

В исследовании участвовали свыше 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

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