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«Перекрёсток» ищет таланты: X5 и ФРИИ запускают питчинг для стартапов

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

X5 Retail Group совместно с «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day.

«Перекрёсток» ищет таланты: X5 и ФРИИ запускают питчинг для стартапов

В этом году в роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекрёсток», сообщается в релизе, полученном редакцией RB.RU.

Среди задач коммерческого департамента торговой сети стоят:

  • развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;
  • ценообразование;
  • взаимодействие с поставщиками;
  • управление промоакциями;
  • партнёрские программы;
  • кафе в супермаркетах.

Заявки на участие в питчинге принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом.

Проекты участников будут оцениваться по следующим критериям:

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

  • стадия готовности продукта;
  • экономический эффект от внедрения;
  • возможность проведения пилота;
  • готовность к масштабированию.

Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекрёсток».

Ознакомиться с более подробным описанием задач, а также оставить заявку на участие можно на сайте питч-сессии x5pitch-day.iidf.ru.

Фото: [email protected] / Depositphotos

 

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