«Перекрёсток» ищет таланты: X5 и ФРИИ запускают питчинг для стартапов

X5 Retail Group совместно с «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day .

В этом году в роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекрёсток», сообщается в релизе, полученном редакцией RB.RU.

Среди задач коммерческого департамента торговой сети стоят:

развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;

ценообразование;

взаимодействие с поставщиками;

управление промоакциями;

партнёрские программы;

кафе в супермаркетах.

Заявки на участие в питчинге принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом.

Проекты участников будут оцениваться по следующим критериям:

стадия готовности продукта;

экономический эффект от внедрения;

возможность проведения пилота;

готовность к масштабированию.

Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекрёсток».

Ознакомиться с более подробным описанием задач, а также оставить заявку на участие можно на сайте питч-сессии x5pitch-day.iidf.ru.

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