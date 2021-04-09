«Перекрёсток» ищет таланты: X5 и ФРИИ запускают питчинг для стартапов

X5 Retail Group совместно с «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day.
В этом году в роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекрёсток», сообщается в релизе, полученном редакцией RB.RU.
Среди задач коммерческого департамента торговой сети стоят:
- развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;
- ценообразование;
- взаимодействие с поставщиками;
- управление промоакциями;
- партнёрские программы;
- кафе в супермаркетах.
Заявки на участие в питчинге принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом.
Проекты участников будут оцениваться по следующим критериям:
- стадия готовности продукта;
- экономический эффект от внедрения;
- возможность проведения пилота;
- готовность к масштабированию.
Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекрёсток».
Ознакомиться с более подробным описанием задач, а также оставить заявку на участие можно на сайте питч-сессии x5pitch-day.iidf.ru.
Фото: [email protected] / Depositphotos
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter