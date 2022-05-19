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Идет прием заявок на питч-сессию стартапов в рамках ЦИПР 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

1-3 июня пройдет конференция ЦИПР, на которой традиционно выступят представители ведущих российских ИТ-компаний, корпораций, стартапов и органов исполнительной власти. 2 июня в рамках деловой программы также запланирована питч-сессия технологических проектов. Подать заявку на участие можно до 23 мая. 

Идет прием заявок на питч-сессию стартапов в рамках ЦИПР 2022

В этом году на ЦИПР 2022 особое внимание уделят проектам, которые помогают промышленным предприятиям решать вопросы с импортозамещением и достижением технологической независимости в ключевых областях производства и бизнеса. 

Заявки ждут от стартапов, которые развивают технологии в следующих направлениях:

  • импортозамещение в IT, оборудовании, технологических процессах и материалах;
  • AR&VR; 
  • ML и DS;
  • цифровое моделирование/цифровые двойники;
  • IoT;
  • кибербезопасность критической инфраструктуры;
  • промышленные роботы;
  • предиктивная аналитика.

Требования к проектам:

  • готовый MVP и первые кейсы внедрения;
  • нацеленность на масштабирование, поиск внешних партнеров и заказчиков;
  • применимость решения в отраслях: связь, промышленность, строительство, транспорт, образование, здравоохранение, энергетика, охрана природы, сельское хозяйство.

Участие в питч-сессии — это возможность представить свое решение представителям ведущих российских компаний, среди которых «Ростех», «Росэлектроника», «Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Промсвязьбанк», VEB Ventures, МТС, Group-IB, «Яндекс», «Мегафон», «Ситроникс», NtechLab, «МойОфис», «Национальный Центр Информатизации», «Швабе», «Открытая мобильная платформа», БФТ, НПП «Исток» им. Шокина», «Отечественный софт»,  «Почта России», «РЕД СОФТ» и многие другие.

Чтобы принять участие в питч-сессии, нужно подать заявку с кратким описанием проекта, релевантными ссылками и актуальной информацией, на сайте.

ЦИПР 2022 проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при правительстве РФ и Правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация «Ростех» и Госкорпорация «Росатом».

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Фото на обложке: Anees Alangadan / Shutterstock

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