Идет прием заявок на питч-сессию стартапов в рамках ЦИПР 2022

1-3 июня пройдет конференция ЦИПР, на которой традиционно выступят представители ведущих российских ИТ-компаний, корпораций, стартапов и органов исполнительной власти. 2 июня в рамках деловой программы также запланирована питч-сессия технологических проектов. Подать заявку на участие можно до 23 мая.
В этом году на ЦИПР 2022 особое внимание уделят проектам, которые помогают промышленным предприятиям решать вопросы с импортозамещением и достижением технологической независимости в ключевых областях производства и бизнеса.
Заявки ждут от стартапов, которые развивают технологии в следующих направлениях:
- импортозамещение в IT, оборудовании, технологических процессах и материалах;
- AR&VR;
- ML и DS;
- цифровое моделирование/цифровые двойники;
- IoT;
- кибербезопасность критической инфраструктуры;
- промышленные роботы;
- предиктивная аналитика.
Требования к проектам:
- готовый MVP и первые кейсы внедрения;
- нацеленность на масштабирование, поиск внешних партнеров и заказчиков;
- применимость решения в отраслях: связь, промышленность, строительство, транспорт, образование, здравоохранение, энергетика, охрана природы, сельское хозяйство.
Участие в питч-сессии — это возможность представить свое решение представителям ведущих российских компаний, среди которых «Ростех», «Росэлектроника», «Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Промсвязьбанк», VEB Ventures, МТС, Group-IB, «Яндекс», «Мегафон», «Ситроникс», NtechLab, «МойОфис», «Национальный Центр Информатизации», «Швабе», «Открытая мобильная платформа», БФТ, НПП «Исток» им. Шокина», «Отечественный софт», «Почта России», «РЕД СОФТ» и многие другие.
Чтобы принять участие в питч-сессии, нужно подать заявку с кратким описанием проекта, релевантными ссылками и актуальной информацией, на сайте.
ЦИПР 2022 проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при правительстве РФ и Правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация «Ростех» и Госкорпорация «Росатом».
Фото на обложке: Anees Alangadan /
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