Цена «пробива» банковских данных о россиянах выросла в четыре раза

В 2021 году стоимость «пробива» данных компаний разных отраслей выросла более чем вдвое, а плата за выдачу банковской информации — в четыре раза.
В целом за пять лет рынок «пробива» информации вырос в семь раз, постоянных посредников в нем — 10-15 человек, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет DLBI.
Средняя цена незаконного предоставления данных о клиентах банков, мобильных операторов и госорганов, называемого «пробивом», в прошлом году составляла около 7 тыс. рублей, то в этом году она выросла до 18 тыс. рублей.
Представитель разработчика антивирусных решений ESET отметил, что цены растут, как во всей экономике, а в цепочке посредников — еще и за счет роста оплаты услуг каждого из них.
Эксперты считают, что рост цен связан с усилением защиты от утечек в банках, но новые возможности для «пробивщиков» появляются по мере развития банковских экосистем.
Фото на обложке: Unsplash
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