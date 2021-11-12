Компании будут штрафовать за отказ обслуживать россиян без предоставления персональных данных

Правительство разработало законопроект, согласно которому предпринимателей предлагается штрафовать в случае отказа предоставить россиянам ту или иную услугу или заключить договор купли-продажи, если клиенты не предъявили свои персональные данные. Госдума может принять его в ноябре 2021 года.

Госдума в ноябре рассмотрит в первом чтении законопроект правительства «О внесении изменения в статью 14.8 «Нарушение иных прав потребителей» КоАП», сообщили «Известия». Документ вводит штрафы для компаний за отказ обслуживать потребителей, которые не предоставили им свои персональные данные.

Исключением из этого может стать обязанность предъявлять эту информацию в соответствии с законодательством РФ или непосредственным исполнением договора купли-продажи.

Во всех остальных случаях предлагается ввести штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц, юрлиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц. В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству законопроект поддержали.

Помимо этого, Госдума также рассмотрит в ноябре сопутствующий законопроект «О внесении изменения в статью 16 закона РФ «О защите прав потребителей», который установит сам запрет на понуждение потребителя предоставлять персональные данные, за нарушение которого будут штрафовать.

В пояснительной записке правительство приводит данные проверок Роспотребнадзора и выявленные им нарушения. «Несоответствие содержания письменного согласия субъекта на обработку персональных данных требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными», — говорится в документе.

В большинстве парламентских партий поддержали введение штрафов за излишний сбор персональных данных. Депутаты согласны с тем, что зачастую персональные данные нужны для распространения рекламы или других личных целей.

В «Опоре России» заявили, что бизнес эти нормы не поддержит. Там надеются, что инициатива будет обсуждаться с бизнес-сообществом. Эксперты признают проблему излишнего сбора информации, однако в первую очередь призывают бороться с ее продажей.

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Фото на обложке: Vladimir Markiev / Shutterstock



