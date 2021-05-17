В России запустится первая галерея NFT-токенов

Галерист Марат Гельман совместно с основателями компании Collab Алексеем Кочетковым и Евгением Брехиным откроют выставку NFT-токенов Collab Art Moment.
Она будет проводиться каждый день с 1 по 30 июня на витрине шоу-рума Audi City Moscow на Никольской улице. Проект будет полностью некоммерческим: Audi предоставит витрину для выставки бесплатно, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.
Показ NFT-токенов будет начинаться в 20:21, он продлится около часа. За это время зрители смогут увидеть работы таких хужожников и творческих групп, как AES+F, Покрас Лампас, «Обледенение Архитекторов», Аристарх Чернышев и Рефик Анадол. В рамках коллаборации организаторы объявили Open Call для всех желающих, предоставляя возможность любому артисту выставиться в центре Москвы для самой широкой аудитории.
«Витрина флагманского автомобильного бутика Audi City Moscow превратится в гигантское полотно, на котором будет транслироваться цифровое искусство. Всего для выставки будет отобрано 28 произведений, часть из которых специально для экспозиции были созданы известными российскими художниками и будут выставлены публично впервые <...> 28 произведений художников будут превращены в 28 невзаимозаменяемых токенов», сообщили RB.RU.
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Фото на обложке: mundissima /
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