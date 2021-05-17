В России запустится первая галерея NFT-токенов

Она будет проводиться каждый день с 1 по 30 июня на витрине шоу-рума Audi City Moscow на Никольской улице. Проект будет полностью некоммерческим: Audi предоставит витрину для выставки бесплатно, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Показ NFT-токенов будет начинаться в 20:21, он продлится около часа. За это время зрители смогут увидеть работы таких хужожников и творческих групп, как AES+F, Покрас Лампас, «Обледенение Архитекторов», Аристарх Чернышев и Рефик Анадол. В рамках коллаборации организаторы объявили Open Call для всех желающих, предоставляя возможность любому артисту выставиться в центре Москвы для самой широкой аудитории.

«Витрина флагманского автомобильного бутика Audi City Moscow превратится в гигантское полотно, на котором будет транслироваться цифровое искусство. Всего для выставки будет отобрано 28 произведений, часть из которых специально для экспозиции были созданы известными российскими художниками и будут выставлены публично впервые <...> 28 произведений художников будут превращены в 28 невзаимозаменяемых токенов», сообщили RB.RU.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!