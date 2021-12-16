Первое в мире SMS-сообщение выставлено на торги за €200 тысяч

Компания Vodafone выставила на виртуальные торги 21 декабря первое в мире SMS-сообщение, отправленное на мобильный телефон. Об этом говорится на сайте французского аукционного дома Aguttes.

Купить SMS можно за криптовалюту Ether. Начальная стоимость эквивалентна 170 тысяч фунтов стерлингов, или €200 тысяч.

Первое сообщение пришло на телефон Orbitel 901 Ричарда Джарвиса, директора Vodafone, работавшего над создание SMS, в декабре 1992 года. Его отправил с компьютера 22-летний инженер Нил Папворт. Содержание сообщения оказалось лаконичным — «С Рождеством» (Merry Christmas).

Тестовое сообщение выставлено на торги в виде NFT-файла, в котором указана информация от отправителе и получателе. Покупатель будет владеть исключительными правами на него.

В качестве физического актива покупатель получит цифровую рамку размером 29x19,5 см с 3D-анимацией, где мобильный телефон представлен в момент получения первого в мире SMS-сообщения. В дополнение к физическому активу победитель торгов также приобретет включенную 3D-анимацию в виде файла MP4 в цифровой версии.

Вырученные средства пойдут на помощь беженцам по программе ООН.

Возможность отправлять сообщения с телефона на телефон появилась только в 1999 году.

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Фото в тексте: Aguttes

Фото на обложке: Vodafone