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Etisalat купил почти 10% акций Vodafone

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания e& (Emirates Telecoms Group), ключевой сотовый и интернет-провайдер в ОАЭ, предоставляющий услуги под брендом Etisalat, приобрела 9,8% акций Vodafone (в России компания представлена партнером — ПАО «МТС»).

Etisalat купил почти 10% акций Vodafone

В Vodafone настроены на долгосрочные отношения с базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компанией e&, пишет Reuters.

В свою очередь в e& подчеркивают, что не намерены делать предложение о покупке Vodafone.

Для возможности влиять на деятельность оператора достаточно акций, хотя пока что руководство эмиратской компании «поддерживает текущую бизнес-стратегию» и существующую управленческую команду телеком-оператора.

«Мы рассматриваем эту инвестицию как хорошую возможность для e & и ее акционеров расширить международный портфель в соответствии с нашими стратегическими амбициями», —  прокомментировал сделку генеральный директор e& Хатем Довидар.

Сегодня британская Vodafone Group — один из крупнейших в мире операторов сотовой связи, который владеет и управляет сетями почти в 30 странах и имеет партнерские сети еще в полусотне.

Таким образом, крупное вложение e& в Vodafone говорит о стремлении Эмиратов выйти на новые рынки в Африке, Европе и Азии, а также развиваться не только в области телекоммуникаций, но и в области финтеха и самых разнообразных цифровых сервисов для бизнеса.

Фото на обложке: Agnieszka Kowalczyk / Unsplash

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