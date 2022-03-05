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Запрет США на закупку российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки» — Песков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Отказ США от закупок российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белый Дом ранее заявлял, что изучает планы по запрету на закупки нефти у России.

Запрет США на закупку российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки» — Песков

«Это не может не иметь достаточно серьезных последствий», – заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, говоря о планах США отказаться от закупок российской нефти.

По словам Пескова, запрет США на закупки нефти у России может «перекосить мировые энергетические рынки». В Кремле тщательно отслеживают ситуацию с реализацией намерений Штатов и «внимательно наблюдают» за этим, уточнил Песков.

Белый дом начал обсуждать введение санкций против топливно-энергетического сектора РФ после начала военной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что смогут пережить зимний сезон без поставок российского газа.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

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