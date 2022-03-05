Запрет США на закупку российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки» — Песков

Отказ США от закупок российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белый Дом ранее заявлял, что изучает планы по запрету на закупки нефти у России.
«Это не может не иметь достаточно серьезных последствий», – заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, говоря о планах США отказаться от закупок российской нефти.
По словам Пескова, запрет США на закупки нефти у России может «перекосить мировые энергетические рынки». В Кремле тщательно отслеживают ситуацию с реализацией намерений Штатов и «внимательно наблюдают» за этим, уточнил Песков.
Белый дом начал обсуждать введение санкций против топливно-энергетического сектора РФ после начала военной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что смогут пережить зимний сезон без поставок российского газа.
Фото на обложке: rawf8 /
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