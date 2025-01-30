Песков подтвердил нахождение россиян на борту рухнувшего в США самолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на борту самолета, который разбился в Вашингтоне 29 января, были россияне. Его слова передает ТАСС.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что на борты были бывшие российские фигуристы. Он добавил, что в самолете «были и другие наши сограждане».

Авиакатастрофа произошла вечером 29 января. Как пишет The Washington Post, самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Канзаса в Вашингтон, столкнулся с вертолетом Вооруженных сил США Black Hawk. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак. Инцидент произошел около национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным American Airlines, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В военном вертолете были три американских солдата, отметили в беседе с WP два неназванных чиновника Минобороны США. Спасатели продолжают искать выживших, по данным NBC News, из воды извлечено не менее 30 тел.

Ранее источник ТАСС сообщил, что на борту были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.