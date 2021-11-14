Власти Петербурга рассказали о привлечении 3 трлн рублей в экономику города

Власти Петербурга планируют привлечь более 3 трлн рублей в экономику города в ближайшее время. Этот прогноз сделали специалисты комитета по экономической политике и стратегическому планированию города.
Петербургские власти расчитывают на получение 3,1 трлн рублей инвестиций в экономику города в ближайшие три года, сообщает ТАСС.
В этом году объем инвестиций окажется на 4,2% больше, чем в прошлом (852,2 млрд рублей).
Такая тенденция, по прогнозам, должна сохраниться: город каждый следующий год будет привлекать в среднем на 4,8% больше инвестиций, чем в предыдущий.
Больше всего инвестиций в Петербурге привлекают промышленность, рынки недвижимости, транспортировки и хранения.
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Фото: Vadim Lukin/Shutterstock
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