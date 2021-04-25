Петербуржцам больше москвичей нравится жить в родном городе — исследование

В Москве лучше парки и общественный транспорт, в Санкт-Петербурге — театры и рестораны. Жизнь в родном городе петербуржцам нравится чуть больше, чем москвичам (88 и 83% соответственно), рассказали RB.RU в Superjob.

Специалисты провели исследование среди 1500 жителей каждого из городов и выяснили их оценки. Опрос проходил в марте и апреле 2021 года. За семь лет наблюдений меньше всего жизнь в столицах нравилась жителям в 2017-м, а год спустя, когда страна принимала Чемпионат мира по футболу-2018, этот показатель изменился: жить в Москве тогда нравилось 88%, в Северной столице — 94%.

Москвичи в 1,5 раза чаще, чем петербуржцы, отмечали прогресс системы общественного транспорта (45 и 30% соответственно) и автодорог (30 и 19%). Город на Неве подтвердил статус культурной столицы: оценки театров и кинотеатров в Санкт-Петербурге выше, чем в Москве (30 и 23% соответственно). Ресторанная сфера в Санкт-Петербурге, по мнению респондентов, также развивается лучше (41 и 32%). Москва же лидирует по оценкам парков и скверов (44 и 36%).

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