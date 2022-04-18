Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Между Петербургом и Калининградом могут запустить круизный паром

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Калининграда и владельцы круизного парома «Принцесса Анастасия» задумались о запуске морского пассажирского сообщения между Петербургом и Калининградом. Такой транспорт может стать альтернативой в условиях, если Литва введет санкции на транзит по железной дороге через свою территорию.

Между Петербургом и Калининградом могут запустить круизный паром

О начале переговоров по запуску морского пассажирского сообщения между Петербургом и Калининградом рассказал в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Между городами планирует запустить круизный паром «Принцесса Анастасия». От его владельцев – Moby SPL в Петербурге – власти получили соответствующий запрос, уточнил Алиханов. Он добавил, что области было бы интересно такое сотрудничество. 

Вместимость «Принцессы Анастасии» с 834 каютами составляет 2,5 тысячи человек. Паром также может перевозить автомобили – палуба вмещает 580 машин. 

Основная часть сообщения между Калининградом и остальной Россией происходит по воздуху. Железная дорога пролегает через территорию Литвы. Морской транспорт мог бы стать альтернативной железнодорожному в условиях, если Литва решит ввести санкции на транзит через свою территорию.

Фото на обложке: artfile

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  2. 2 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
  3. 3 Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах
  4. 4 В России растет интерес к гастрономическому туризму. Как бизнесу заявить о себе и привлечь туристов?
  5. 5 Требования клиентов отелей изменились. Как наладить с ними коммуникацию и продавать больше услуг?
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

18 апреля 2022

FerroniTech

18 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Интернационализация»

Все ВОЗМОЖНОСТИ