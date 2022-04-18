Между Петербургом и Калининградом могут запустить круизный паром

Власти Калининграда и владельцы круизного парома «Принцесса Анастасия» задумались о запуске морского пассажирского сообщения между Петербургом и Калининградом. Такой транспорт может стать альтернативой в условиях, если Литва введет санкции на транзит по железной дороге через свою территорию.
О начале переговоров по запуску морского пассажирского сообщения между Петербургом и Калининградом рассказал в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Между городами планирует запустить круизный паром «Принцесса Анастасия». От его владельцев – Moby SPL в Петербурге – власти получили соответствующий запрос, уточнил Алиханов. Он добавил, что области было бы интересно такое сотрудничество.
Вместимость «Принцессы Анастасии» с 834 каютами составляет 2,5 тысячи человек. Паром также может перевозить автомобили – палуба вмещает 580 машин.
Основная часть сообщения между Калининградом и остальной Россией происходит по воздуху. Железная дорога пролегает через территорию Литвы. Морской транспорт мог бы стать альтернативной железнодорожному в условиях, если Литва решит ввести санкции на транзит через свою территорию.
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