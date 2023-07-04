Приезжающим в Петербург туристам придется платить курортный сбор 100 рублей в сутки

Приезжающим в Петербург туристам придется платить курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Соответствующий закон вступит в силу 1 октября, но сборы начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Платить придется за каждый день размещения в гостинице.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
Закон вступит в силу 1 октября 2023 года, но сборы начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Платить придется за каждый день проживания в гостинице за исключением первого дня. Сборы будут взимать только с людей, достигших 18 летнего возраста.
От сборов освободят более двадцати категорий граждан (многодетных, ветеранов и других), в том числе тех, у кого в Петербурге есть постоянная работа и жилье в собственности.
Петербург располагает более 1,2 тыс. объектами размещения, предполагаемый объем поступлений в бюджет оценивается в 310 млн рублей в первый год, сообщил представитель губернатор Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко.
Полученные от сборов средства направят на благоустройство объектов курортной инфраструктуры.
Фото на обложке: Olgysha /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
- 2 Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян
- 3 Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу
- 4 В гостиничной сфере не хватает инноваций — вот как компании пытаются это исправить
- 5 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023