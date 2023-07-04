Приезжающим в Петербург туристам придется платить курортный сбор 100 рублей в сутки

Приезжающим в Петербург туристам придется платить курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Соответствующий закон вступит в силу 1 октября, но сборы начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Платить придется за каждый день размещения в гостинице.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года, но сборы начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Платить придется за каждый день проживания в гостинице за исключением первого дня. Сборы будут взимать только с людей, достигших 18 летнего возраста.

От сборов освободят более двадцати категорий граждан (многодетных, ветеранов и других), в том числе тех, у кого в Петербурге есть постоянная работа и жилье в собственности.

Петербург располагает более 1,2 тыс. объектами размещения, предполагаемый объем поступлений в бюджет оценивается в 310 млн рублей в первый год, сообщил представитель губернатор Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко.

Полученные от сборов средства направят на благоустройство объектов курортной инфраструктуры.

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