Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россиянам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Согласно закону «О персональных данных» перед тем, как озвучить рекламное предложение, телефонные собеседники должны получить разрешение абонента.

Россиянам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Гражданин может сообщить звонящему, что ведет запись звонка и попросить, кому осуществляется звонок. Затем уточнить, откуда у звонящего персональные данные, почему коммерческое предложение озвучено без разрешения, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Он утверждает, что обычно после нескольких подобных разговоров в колл-центре перенесут номер такого абонента в «черный список».

Кроме того, от навязчивой рекламы можно избавиться, заблокировав номер в телефоне через контекстное меню, добавил Евгений Кашкин.

Также, по его словам, сотовые операторы, используя технологии, связанные с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, могут выявлять нежелательные звонки и за определенную плату блокировать спам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

Что такое цифровая карта и почему она нужна уже сегодня?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Будет возможность отключить рекламу»: Павел Дуров рассказал о платной подписке в Telegram
  2. 2 Почему разработчики приложений для фитнеса и финансов используют приемы гейм-индустрии
  3. 3 Совместить несовместимое: как персонализировать рекламу и сохранить приватность
  4. 4 Как за год увеличить продажи в два раза: 5 проверенных инструментов
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
История инноваций от HONOR
Как компания задавала тренды на рынке смартфонов
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

10 ноября 2021

Wildhack — онлайн-хакатон от Wildberries

10 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма