Россиянам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Согласно закону «О персональных данных» перед тем, как озвучить рекламное предложение, телефонные собеседники должны получить разрешение абонента.
Гражданин может сообщить звонящему, что ведет запись звонка и попросить, кому осуществляется звонок. Затем уточнить, откуда у звонящего персональные данные, почему коммерческое предложение озвучено без разрешения, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Он утверждает, что обычно после нескольких подобных разговоров в колл-центре перенесут номер такого абонента в «черный список».
Кроме того, от навязчивой рекламы можно избавиться, заблокировав номер в телефоне через контекстное меню, добавил Евгений Кашкин.
Также, по его словам, сотовые операторы, используя технологии, связанные с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, могут выявлять нежелательные звонки и за определенную плату блокировать спам.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: OlegRi /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Будет возможность отключить рекламу»: Павел Дуров рассказал о платной подписке в Telegram
- 2 Почему разработчики приложений для фитнеса и финансов используют приемы гейм-индустрии
- 3 Совместить несовместимое: как персонализировать рекламу и сохранить приватность
- 4 Как за год увеличить продажи в два раза: 5 проверенных инструментов
- 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
ВОЗМОЖНОСТИ
09 ноября 2021
10 ноября 2021
10 ноября 2021