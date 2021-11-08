Россиянам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Согласно закону «О персональных данных» перед тем, как озвучить рекламное предложение, телефонные собеседники должны получить разрешение абонента.

Гражданин может сообщить звонящему, что ведет запись звонка и попросить, кому осуществляется звонок. Затем уточнить, откуда у звонящего персональные данные, почему коммерческое предложение озвучено без разрешения, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Он утверждает, что обычно после нескольких подобных разговоров в колл-центре перенесут номер такого абонента в «черный список».

Кроме того, от навязчивой рекламы можно избавиться, заблокировав номер в телефоне через контекстное меню, добавил Евгений Кашкин.

Также, по его словам, сотовые операторы, используя технологии, связанные с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, могут выявлять нежелательные звонки и за определенную плату блокировать спам.

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