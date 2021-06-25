COVID и жара: В России наступил «аномально опасный сезон» для гаджетов

На фоне пандемии люди стали гораздо больше пользоваться смартфонами и часто в неблагоприятных условиях для гаджетов. Однако, как считает IT-специалист Mail.ru Group Дмитрий Рябинин, поломки телефонов связаны не с интенсивностью использования, а с элементарными ошибками, которые совершают владельцы.

С наступлением аномальной жары заметно увеличилось число обращений россиян в сервисы по поводу неисправности смартфонов. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Дмитрий Рябинин, передает РИА Новости.

«Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры», — отметил он.

По его словам, часто поломки связаны не с тем, насколько интенсивно используются гаджеты, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Так, многие берут технику с собой на пляж.

«Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса», — сказал Дмитрий Рябин.

Уберечь смартфон можно, если воспользоваться простым приемом, популярным еще во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверен эксперт. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже.

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Фото: Daniel Myjones/Shutterstock