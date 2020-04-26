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«ПИК-Аренда» предложила собственникам оформить самозанятость и автоматизировать сдачу жилья

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис по сдаче квартир в аренду от ГК «ПИК» запустил услугу, которая позволит собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи недвижимости. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«ПИК-Аренда» предложила собственникам оформить самозанятость и автоматизировать сдачу жилья

«ПИК-Аренда», как сообщается, возьмет на себя процесс оформления «самозанятости» для арендодателя, будет оплачивать ежемесячной налог в размере 4%, а также обеспечит своевременную подачу отчетности в налоговую инспекцию.

Сервис будет напрямую перечислять платежи арендодателю в назначенную дату и самостоятельно собирать плату с жильцов. Также в «ПИК-Аренде» гарантируют контроль оплаты коммунальных услуг и юридическую поддержку на этапе проживания и при смене арендатора.

Стоимость услуги — 2% от стоимости аренды. 

С 1 июня клиентам будет доступен еще один тариф, в который войдут, помимо перечисленных услуг, сбор показаний счетчиков, оплата коммунальных услуг за собственника и ежеквартальные проверки квартиры с фотоотчетом. На подключение к этому тарифу уже можно оставить заявку.

Услугой могут воспользоваться как те, кто находится в поиске арендатора, так и собственники квартир, которые уже сдали их в аренду.

«С запуском опции оформления самозанятости "ПИК-Аренда" становится единственным сервисом, который замыкает на себе и автоматизирует все процессы сдачи в аренду: от виртуального просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты. Это особенно актуально для тех, кто в текущих условиях хочет исключить личный контакт с арендатором, но при этом своевременно получать доход», — считает президент ГК «ПИК» Сергей Гордеев.

Воспользоваться услугой можно в 20 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Волгограде и других. С 1 июля, после принятия специального налогового режима для самозанятых граждан, услуга «ПИК-Аренда плюс» станет доступна по всей стране. 

Фото: Unsplash

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