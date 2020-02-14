ПИК добавила в сервис аренды квартир механику Tinder

Сервис по аренде квартир «ПИК-Аренда» запустил рекомендательный поиск жилья по механике Tinder. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Новый сервис подбирает квартиры на основе предпочтений пользователей.

После регистрации сервис предлагает пользователю отметить лайками или дизлайками несколько вариантов жилья один за другим.

Следующие варианты жилья алгоритм подбирает уже под предпочтения пользователя. Учитываются количество комнат, стоимость, расположение на карте и другие параметры.

Услуга пока доступна только в мобильной версии сайта. Приложение в AppStore и GooglePlay появится в конце февраля.

Группа ПИК запустила сервис «ПИК Аренда» в 2018 году. Сервис заключает с собственником договор эксклюзивного обслуживания и берет на себя подготовку квартиры к сдаче и поиск жильцов.

На старте проекта сообщалось, что ПИК планировал инвестировать в него до 500 млн рублей в течение двух лет.

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