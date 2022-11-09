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В России с лета выросло число пиратских загрузок ОС от Microsoft

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России выросло число загрузок системного и офисного программного обеспечения от Microsoft через торренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Peer Trace. За 1 ноября сервис зафиксировал 174 тысячи загрузки и раздачи, что на 24,4 тысячи больше, чем в этот же день в 2021 году.

В России с лета выросло число пиратских загрузок ОС от Microsoft

В марте Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России. Из интернет-магазинов пропала подписка на офисный пакет Microsoft 365. Однако в сентябре продажа подписок возобновилась, ее цена составляла 5951 рублей. При этом сегодня для покупки доступна только более дорогая лицензия Office 2021.

В Peer Trace указали на постоянный рост скачиваний Windows и Microsoft Office российскими пользователями с конца лета, пик загрузок и раздач был зафиксирован 24 октября.

Некоторые эксперты полагают, что такая динамика обусловлена началом образовательных процессов в школах и вузах. Другие связывают рост пиратских загрузок именно с корпоративным сектором.

По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, пользователи сталкиваются с трудностями интеграции компьютеров на Linux в выстроенную на Microsoft инфраструктуру.

«Поэтому, чтобы соблюдать план по импортозамещению, компании закупают самый дешевый Linux из реестра отечественного ПО, а на компьютеры ставят взломанную ОС от Microsoft», — отмечает Клименко.

Ранее Минцифры провело опрос среди бизнеса и разработчиков, чтобы выяснить какой софт следует использовать для «целевых» российских операционных систем. По мнению аналитиков, таким образом ведомство пыталось определить, насколько компании готовы отказаться от Windows.

На текущей неделе в правительстве анонсировали вложения в проекты по импортозамещению ПО. До конца года Минцифры планирует выделить 28 млрд рублей на эти цели. Еще 155 млрд рублей инвестирует бизнес.

Фото на обложке: Unsplash

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