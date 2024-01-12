Pixar и Discord сократят часть сотрудников

Мессенджер Discord сократит 17% сотрудников, это 170 рабочих мест, пишет The New York Times со ссылкой на заявление гендиректора компании Джейсона Цитрона. Также сокращения ожидаются в принадлежащей Disney анимационной студии Pixar, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее летом компания уже сократила 75 рабочих мест.

Увольнения в Pixar, по данным источников, будут связаны с завершением нескольких проектов студии. Из-за этого в компании стало больше сотрудников, чем требуется. Сколько именно позиций будет сокращено, источники не уточнили.

До этого весной Pixar сократила 75 рабочих мест впервые за 10 лет. Этот шаг стал частью плана гендиректора Disney Боба Айгера, который намерен сократить 7 тыс. позиций в компании и $5,5 млрд расходов.

А Discord, в свою очередь сократит до 170 рабочих мест, это около 17% работников. По словам генерального директора, компании приходится признать «суровую правду», в Discord осознают необходимость в улучшении методов работы и повышении гибкости организации. Летом прошлого года СМИ сообщали, что компания в ходе реструктуризации сократила 4% рабочих мест.

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