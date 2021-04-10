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Google анонсировала выпуск Pixel 5a 5G на фоне сообщений об отказе

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Смартфон Pixel 5a 5G от Google поступит в продажу в конце 2021 года, сообщила Google.

Google анонсировала выпуск Pixel 5a 5G на фоне сообщений об отказе

Ранее появились сообщения о планах Google отказаться от выпуска Pixel 5a 5G из-за глобальной нехватки компонентов. В компании опровергли эту информацию.

«Pixel 5a 5G никто не отменял. Будет доступен позже в этом году в США и Японии», — сказал Engadget представитель Google.

Google анонсировала Pixel 4a 5G в сентябре 2020 года. В компании отметили, что анонсируют следующую модель в тот же период года, когда был представлен смартфон серии 4a. Engadget отмечает, что не стоит ожидать, что о смартфоне будут много говорить в мае на Google I/O — ежегодной конференции компании для разработчиков, на которой обсуждается развитие открытых технологий и сервисов Google.

Engadget полагает, что проблема нехватки чипов все равно актуальна для Google и может повлиять на глобальную доступность Pixel 5a 5G. Так, Google планирует поставлять Pixel 5a только в США и Японию именно из-за проблем с цепочкой поставок, отмечает издание.

Фото: Silvi Photo / Shutterstock

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