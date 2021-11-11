Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России

В России к октябрю этого года выпущено 108,6 млн карт «Мир». Национальная платежная система по итогам девяти месяцев впервые заняла более четверти рынка платежей ― на нее пришлось 25,2% безналичных операций по оплате товаров и услуг.

При этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%), сообщили «Известия» со ссылкой на ЦБ.

В самой системе такие объемы назвали «существенными». Каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы, отметили в финансовой компании, подчеркнув, что до конца 2023 года планируют достичь обозначенного стратегией Центробанка показателя 27–30% по объемам платежей.

В крупных российских банках отметили, что держатели нацкарт в среднем тратят меньше, чем пользователи Visa и MasterCard.

Эксперты отметили, что «Мир» вышел на один уровень по качеству и технологичности услуг с международными, но исчерпал основной потенциал роста за счет бюджетников. Они считают, что дальнейшая конкуренция ожидается в плоскости программ лояльности.

Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте, за семь лет, по данным ЦБ, она увеличилась более чем в 2,5 раза. Там уверены, что потенциал еще не исчерпан. Согласно стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%.

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