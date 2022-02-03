Platforma инвестирует 250 млн рублей в создание 3D-карты России со снимками из квартир

Совместная компания ВТБ и «Ростелекома» — Platforma — инвестирует 250 млн рублей в создание масштабной 3D-карты России, которая к 2025 году охватит 95% всех населенных пунктов страны сверху и 80% всех жилых и коммерческих помещений изнутри.

Platforma собирается создать цифровых двойников всех городов, сел и деревень, а также оцифровывать дороги, сельскохозяйственные земли, леса.

Карта будет востребована страховыми компаниями, рынком недвижимости, игровой индустрией и госзаказчиками – для мониторинга, первичного осмотра недвижимости, анализа ландшафта и других задач, считают в Platforma.

Заказчики получат доступ к картам с высоким разрешением уже в 2023 году.

Основные характеристики проекта

В 2022 году проект пройдет первый этап реализации с вложениями в 50 млн рублей в беспилотники и кластер для обработки данных. Будет проведено геосканирование населенных пунктов Московской области, Ленинградской области, Большого Сочи, а также пригороды ряда городов-миллионников.

Данные проверяются ФСБ, часть карт будет засекречена. Качество снимков будет как у обычных космических снимков 30-50 см на пиксель.

Фотографировать территории снаружи будут беспилотники. Помещения внутри отсканируют с помощью смартфонов и лидаров. Точность изображения составит 1-3 см на пиксель для территорий и более 50 пикселей на 1 см в помещениях.

Собранные пространственные данные позволят проводить первичный осмотр и верификацию недвижимости перед оценкой, мониторить состояние дорог, оценивать ландшафт для размещения щитов наружной рекламы.

Кому нужна 3D-карта?

Проект поможет страховщикам оценивать, сравнивая снимки квартир до и после страхового случая. Компании смогут рассчитывать сумму возмещения практически в автоматическом режиме, используя различные нейросети. Для игровой индустрии сервис цифровой картографии Platforma приблизит гемплей RTS (real-time strategy) и RPG (role-playing game) игр к максимальной реалистичности. Крупным заказчиком данных может выступить Фонд пространственных данных Росреестра, перед которым правительство поставило цель создать цифровой двойник России к 2030 году.

Юридическое лицо Platforma — ООО «Платформа больших банных». Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» создано в 2020 году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com