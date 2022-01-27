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Аналитики составили портрет российского потребителя вина

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики Platforma составили портрет российского потребителя вина. Напитком в основном интересуются люди в возрасте от 30 до 50 лет, это преимущественно женщины и они любят видеоигры.

Аналитики составили портрет российского потребителя вина

Специалисты Platforma проанализировали данные более 9 млн абонентов в России и узнали, чем увлекаются те, кто интересуется вином в интернете.

Выборку разделили на части: посетители тематических винных сайтов и базовая группа в лице случайных пользователей. Их интересы к вину исследовали по двум параметрам: краткосрочный – до 7 дней, и долгосрочный – до 30 дней.

Выяснилось, что в России вином в основном интересуются люди в возрасте от 30 до 50 лет. Преимущественно это женщины – 61% от общего числа. Также винные интересанты следят в интернете за магазинами одежды, косметикой, развлечениями, социальными сетями.

52% и 40% соответственно потребителей вина увлекаются музыкой и кино. «Несмотря на то, что большая часть аудитории – женщины, любители вина в 2 раза чаще интересуются видеоиграми (27% против 14%) в долгосрочном периоде», – отметили авторы исследования. 

В Platforma уточнили, что интерес к алкоголю в интернете не относится к числу импульсивных или спонтанных и является стабильным – 18% в краткосрочном периоде и 19% в долгосрочном.

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Фото на обложке: Foxys Forest Manufacture / Shutterstock

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