В Twitter появится платная подписка: она будет стоить $2,99 в месяц. Среди преимуществ — возможность сохранения понравившихся твитов в коллекции, а также отмена публикации поста в течение нескольких секунд после отправления.

С помощью коллекций избранные пользователем твиты будет намного легче найти, сообщила исследовательница мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, передаёт The Verge.

По словам Вонг, это лишь часть работы соцсети над над многоуровневой моделью подписки; по мнению исследовательницы, пользователи-подписчики смогут получить доступ к ряду привилегий. Представитель Twitter отказался от комментариев, но для соцсети это — обычная практика в отношении публикаций Вонг.

Среди других потенциальных особенностей Twitter Blue — отсутствие рекламы в соцсети. Ранее сообщалось, что Twitter приобрела сервис Scroll, позволяющий скрывать рекламные предложения на ряде сайтов.

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