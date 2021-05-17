В Twitter появится платная подписка: она будет стоить $2,99 в месяц. Среди преимуществ — возможность сохранения понравившихся твитов в коллекции, а также отмена публикации поста в течение нескольких секунд после отправления.
С помощью коллекций избранные пользователем твиты будет намного легче найти, сообщила исследовательница мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, передаёт The Verge.
Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021
Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH
Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr
По словам Вонг, это лишь часть работы соцсети над над многоуровневой моделью подписки; по мнению исследовательницы, пользователи-подписчики смогут получить доступ к ряду привилегий. Представитель Twitter отказался от комментариев, но для соцсети это — обычная практика в отношении публикаций Вонг.
Среди других потенциальных особенностей Twitter Blue — отсутствие рекламы в соцсети. Ранее сообщалось, что Twitter приобрела сервис Scroll, позволяющий скрывать рекламные предложения на ряде сайтов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: diy13 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook и Youtube
- 2 Роскомнадзор частично снял ограничения с Twitter
- 3 В видеоконференциях «ВКонтакте» смогут одновременно участвовать более 2 тысяч человек
- 4 NewNew: сервис, в котором пользователи делают выбор за известных людей
- 5 Жизнь и карьера во Флориде: «Тут все живут в кредит»