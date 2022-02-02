Россияне стали чаще играть в видеоигры

Россияне в прошлом году потратили на 30-35% больше трафика на компьютерные и консольные видеоигры. Мобильные игры по этому показателю слегка опередили их.
В прошлом году трафик на игры Activision Blizzard вырос в два раза, а на игры компаний Electronic Arts и Ubisoft в среднем увеличился на 10%, сообщили РИА Новости в «Билайне».
Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox — в два раза. Пики были зафиксированы по субботам. При этом аналитики отметили, что в конце декабря интерес игроков к платформе слегка спал, но в начале января трафик снова заметно увеличился.
Эксперты также выяснили, что трафик мобильных игр — PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans — вырос на 35-40%. В декабре он ожидаемо снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
- 2 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
- 3 Мы запустили более 300 проектов, а сейчас нашей команде помогает «Билайн»
- 4 Что публикует в Instagram руководитель «Билайна»
- 5 Специалисты по big data могут зарабатывать космические суммы
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022