Россияне стали чаще играть в видеоигры

В прошлом году трафик на игры Activision Blizzard вырос в два раза, а на игры компаний Electronic Arts и Ubisoft в среднем увеличился на 10%, сообщили РИА Новости в «Билайне».

Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox — в два раза. Пики были зафиксированы по субботам. При этом аналитики отметили, что в конце декабря интерес игроков к платформе слегка спал, но в начале января трафик снова заметно увеличился.

Эксперты также выяснили, что трафик мобильных игр — PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans — вырос на 35-40%. В декабре он ожидаемо снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года.

