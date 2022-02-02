Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали чаще играть в видеоигры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне в прошлом году потратили на 30-35% больше трафика на компьютерные и консольные видеоигры. Мобильные игры по этому показателю слегка опередили их.

Россияне стали чаще играть в видеоигры

В прошлом году трафик на игры Activision Blizzard вырос в два раза, а на игры компаний Electronic Arts и Ubisoft в среднем увеличился на 10%, сообщили РИА Новости в «Билайне».

Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox — в два раза. Пики были зафиксированы по субботам. При этом аналитики отметили, что в конце декабря интерес игроков к платформе слегка спал, но в начале января трафик снова заметно увеличился.

Эксперты также выяснили, что трафик мобильных игр — PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans — вырос на 35-40%. В декабре он ожидаемо снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
  2. 2 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
  3. 3 Мы запустили более 300 проектов, а сейчас нашей команде помогает «Билайн»
  4. 4 Что публикует в Instagram руководитель «Билайна»
  5. 5 Специалисты по big data могут зарабатывать космические суммы

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ