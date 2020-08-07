Большинство россиян получают удовольствие от своей работы — исследование
Исследование компании Kelly Services показало, что работа приносит радость 64% жителей России. При этом с возрастом любящих свое дело становится больше. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Kelly Services.
Опрос проводился с 13 июля по 3 августа среди жителей России в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Большинство из них — жители Москвы (55%) и Санкт-Петербурга (20%).
Выяснилось, что работники, определившиеся со своей профессиональной сферой, чаще получают удовольствие от работы. Среди россиян в возрасте от 26 до 40 лет любят свое дело 37%, а среди респондентов от 41 до 65 лет — уже 47%. При этом более трети молодых специалистов признались, что работа не доставляет им особой радости.
Россиянам приятнее всего работать в сферах, связанных с
- научной, исследовательской деятельностью и образованием;
- созданием продуктов, услуг и сервисов;
- работой в команде;
- контролем подрядчиков;
- продажами, коммуникацией с клиентами и заключением договоров.
Меньше всего удовольствия приносит физический труд.
Среди факторов, которые доставляют радость от профессиональной деятельности, лидируют достижение поставленной цели и хорошие отношения с коллегами.
По результатам опроса, более трети респондентов испытывают стресс несколько раз неделю. 21% россиян сталкиваются со стрессом на работе каждый день. При этом, почти все опрошенные (95%) уверены, что постоянный стресс на работе может стать причиной увольнения.
Основные причины стрессовых ситуаций:
- регулярные переработки;
- непонимание результатов работы и отсутствие мотивации;
- очень большая ответственность на занимаемой позиции;
- чрезмерный контроль со стороны руководства и клиентов;
- не подходящая корпоративная культура в компании.
Так, чаще остальных на регулярные переработки жалуются работники финансовых и юридических служб, отделов ИТ и логистики.
Вместе с тем, в зависимости от возраста топ-3 факторов, вызывающих стресс на работе, меняется. Работники до 25 лет чаще всего отмечают непонимание результатов работы и отсутствие мотивации. Респонденты от 41 года и старше указывают на постоянные переработки. Интересно, что чрезмерный контроль раздражает людей только в молодости.
Также выяснилось, что большинство россиян справляются со стрессом самостоятельно. Только 17% респондентов ответили, что услуги по психологической поддержке им предлагает работодатель. Самым действенным способом борьбы со стрессом отмечена концентрация на позитивных сторонах работы.
Фото: PKpix / Shutterstock
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