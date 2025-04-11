Экспорт российского программного обеспечения в 2024 году сократился на $1 млрд

В 2024 году экспорт российского ПО и компьютерных услуг снизился почти в два раза, приводит «Коммерсантъ» данные Банка России. Из них следует, что он с $2,9 млрд в 2023 году до $1,9 млрд.

В то же время ассоциация «Руссофт» сообщила, что объем экспорта ПО вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в $5,9 млрд. Разницу в показателях эксперты ассоциации объяснили тем, что многие компании начали активнее использовать альтернативные схемы расчетов с зарубежными партнерами, чтобы избежать санкционных рисков. Эти расчеты Банк России не учитывает как компьютерные услуги.

Представитель Минцифры подтвердил оценку «Руссофта». При этом он указал на влияние ключевой ставки Банка России на общую ситуацию на рынке и экспортную деятельность.

В «Руссофте» также указывают, что основными препятствиями для увеличения объемов экспорта остаются недостаток финансирования и санкции. На внутреннем рынке рост доходов тормозят ограниченные функциональные возможности отечественных решений по сравнению с зарубежными аналогами, а также проблемы совместимости с иностранными системами.

Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего цифровое развитие и связь, могут ввести отсрочку по уплате налога на прибыль в 5% для IT-компаний, которые экспортируют свои продукты, писал РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказали, что бизнес просил полностью освободить IT-экспортеров от уплаты налога. Во время обсуждения стороны остановились на компромиссе в виде отсрочки.

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