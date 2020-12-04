Исследование: 36% российских компаний ожидают убытков по итогам года

Эксперты «Работа.ру» выяснили, как представители российского рынка оценивают для себя уходящий 2020 год. Об итогах исследования Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса по подбору персонала.
Четверть опрошенных компаний указали, что ожидают падения выручки по итогам года, почти 36% ожидают убытков. При этом 15% — всё же уверены в росте выручки, а 24% работодателей ответили, что прогнозировать итоги еще рано.
Более половины российских компаний (67%) поставили 2020 году не выше четырёх баллов из 10 возможных. Причем почти треть опрошенных заявили, что год стал самым плохим за всё время существования их бизнеса.
Около 12% респондентов решили, что последние 12 месяцев ничем не отличаются от предыдущих периодов. Лишь 4% участников опроса отметили, что 2020 год для их компании — лучший за всю историю.
По итогам года наиболее тяжёлыми моментами, по мнению представителей бизнеса, стали:
- потеря клиентов и заказчиков (47%);
- временная приостановка деятельности компании (40%);
- сокращение штата (25%);
- сокращение зарплат сотрудников (21%);
- удаленная работа компании (14%);
- отказ от прежнего офиса (10%);
- вынужденное изменение деятельности компании (8%).
Работодатели отметили и позитивные итоги этого года (как и в предыдущим списке, можно было выбрать несколько вариантов ответа):
- смогли оптимизировать расходы (26%);
- открыли новые направления деятельности (14%);
- сохранили премии для сотрудников (12%);
- смогли расширить клиентскую базу (11%);
- оценили удобство дистанционной работы (10%);
- расширили штат компании (6%);
- повысили зарплаты сотрудникам (5%).
В целом в опросе приняли участие более 1500 респондентов из всех регионов страны.
Фото: Pixabay
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