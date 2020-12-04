Исследование: 36% российских компаний ожидают убытков по итогам года

Эксперты «Работа.ру» выяснили, как представители российского рынка оценивают для себя уходящий 2020 год. Об итогах исследования Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса по подбору персонала.

Четверть опрошенных компаний указали, что ожидают падения выручки по итогам года, почти 36% ожидают убытков. При этом 15% — всё же уверены в росте выручки, а 24% работодателей ответили, что прогнозировать итоги еще рано.

Более половины российских компаний (67%) поставили 2020 году не выше четырёх баллов из 10 возможных. Причем почти треть опрошенных заявили, что год стал самым плохим за всё время существования их бизнеса.

Около 12% респондентов решили, что последние 12 месяцев ничем не отличаются от предыдущих периодов. Лишь 4% участников опроса отметили, что 2020 год для их компании — лучший за всю историю.

По итогам года наиболее тяжёлыми моментами, по мнению представителей бизнеса, стали:

потеря клиентов и заказчиков (47%);

временная приостановка деятельности компании (40%);

сокращение штата (25%);

сокращение зарплат сотрудников (21%);

удаленная работа компании (14%);

отказ от прежнего офиса (10%);

вынужденное изменение деятельности компании (8%).

Работодатели отметили и позитивные итоги этого года (как и в предыдущим списке, можно было выбрать несколько вариантов ответа):

смогли оптимизировать расходы (26%);

открыли новые направления деятельности (14%);

сохранили премии для сотрудников (12%);

смогли расширить клиентскую базу (11%);

оценили удобство дистанционной работы (10%);

расширили штат компании (6%);

повысили зарплаты сотрудникам (5%).

В целом в опросе приняли участие более 1500 респондентов из всех регионов страны.

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