Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
https://yandex.ru/ads/adfox/247617/getCode?p1=cwcyg&p2=frfe&pfc=grzwi&pfb=bbctlr&pr=RANDOM&ptrc=b
Новости
Бренды

Объявлены победители премии в области искусственного интеллекта «AI Awards: создатели будущего»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В Москве прошла торжественная церемония вручения наград от Big Data & AI билайн бизнес — «AI Awards: создатели будущего». На ней были отмечены достижения российского ИИ-сообщества по итогам медийного анализа рынка, проведенного нейросетью билайна.

Объявлены победители премии в области искусственного интеллекта «AI Awards: создатели будущего»

Мероприятие, призванное показать синергию интеллектов машины и человека, собрало крупнейших игроков ИТ-рынка, представителей госкомпаний, научных центров и вузов, открыто заявляющих о работе с искусственным интеллектом в русскоязычных СМИ и социальных медиа, а также внедряющих ИИ в свою бизнес-модель. 

Номинантами премии стали участники рейтинга, составленного обученной специалистами билайна нейросетью, а датасет составили новости из СМИ и телеграм-каналов за 2023 год. В рейтинг попали 402 компании, а количество проанализированных новостей — почти 2 млн.

Система нашла неявные закономерности и всесторонне посмотрела на рынок искусственного интеллекта. Среди основных трендов — почти двукратный рост как общего количества проанализированных новостей по сравнению с 2022 годом, так и новостей в Telegram на тему искусственного интеллекта. 

Для победителей сделали награды-статуэтки в виде лаконичных букв AI, выполненных из металла. Полную версию рейтинга и перечень номинантов можно найти на официальном сайте рейтинга.

Гости «AI Awards: создатели будущего» также получили возможность самостоятельно оценить и протестировать ряд передовых разработок с применением ИИ. Так, компания Scanderm продемонстрировала возможности трехмерных технологий: 3D-сканирование лица, AR-примерку мейкапа и диагностику лица с составлением дерматологического профиля. 

Платформа Rebis, в свою очередь, показала нейрошлем для геймеров, позволяющий управлять игровым процессом силой мысли. билайн бизнес совместно с Сеченовским университетом Минздрава России представил потенциал цифровизации патоморфологии на примере обработки ткани почки с помощью ИИ, а Сколтех — платформу мультимасштабного ИИ-мониторинга для консолидации и обработки разнородных данных, которая может помочь при оценке влияния рисков на экономику предприятия и кредитный портфель банков, а также прогнозировать ЧС.

Реклама 
ПАО «ВымпелКом»
erid: F7NfYUJCUneLrXb5UERv

Подробнее на сайте beeline.ru

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Как продвигать свое дело с сервисами Билайн Бизнес
  4. 4 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
  5. 5 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ