Объявлены победители премии в области искусственного интеллекта «AI Awards: создатели будущего»

В Москве прошла торжественная церемония вручения наград от Big Data & AI билайн бизнес — «AI Awards: создатели будущего». На ней были отмечены достижения российского ИИ-сообщества по итогам медийного анализа рынка, проведенного нейросетью билайна.

Мероприятие, призванное показать синергию интеллектов машины и человека, собрало крупнейших игроков ИТ-рынка, представителей госкомпаний, научных центров и вузов, открыто заявляющих о работе с искусственным интеллектом в русскоязычных СМИ и социальных медиа, а также внедряющих ИИ в свою бизнес-модель.

Номинантами премии стали участники рейтинга, составленного обученной специалистами билайна нейросетью, а датасет составили новости из СМИ и телеграм-каналов за 2023 год. В рейтинг попали 402 компании, а количество проанализированных новостей — почти 2 млн.

Система нашла неявные закономерности и всесторонне посмотрела на рынок искусственного интеллекта. Среди основных трендов — почти двукратный рост как общего количества проанализированных новостей по сравнению с 2022 годом, так и новостей в Telegram на тему искусственного интеллекта.

Для победителей сделали награды-статуэтки в виде лаконичных букв AI, выполненных из металла. Полную версию рейтинга и перечень номинантов можно найти на официальном сайте рейтинга.

Гости «AI Awards: создатели будущего» также получили возможность самостоятельно оценить и протестировать ряд передовых разработок с применением ИИ. Так, компания Scanderm продемонстрировала возможности трехмерных технологий: 3D-сканирование лица, AR-примерку мейкапа и диагностику лица с составлением дерматологического профиля.

Платформа Rebis, в свою очередь, показала нейрошлем для геймеров, позволяющий управлять игровым процессом силой мысли. билайн бизнес совместно с Сеченовским университетом Минздрава России представил потенциал цифровизации патоморфологии на примере обработки ткани почки с помощью ИИ, а Сколтех — платформу мультимасштабного ИИ-мониторинга для консолидации и обработки разнородных данных, которая может помочь при оценке влияния рисков на экономику предприятия и кредитный портфель банков, а также прогнозировать ЧС.

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Фото на обложке: PopTika / Shutterstock