Почта Банк запустил квест «Я люблю тебя, Россия!»

К своему 5-летию «Почта Банк» запустил квест под названием «Я люблю тебя, Россия!», участвовать в котором могут жители всех регионов страны. Всего для участников заготовлено 100 ценных призов. Главный среди них — путешествие по Северной Осетии вместе с президентом банка Дмитрием Руденко, а также телеведущей Валерией Дергилёвой.

Квест, стартовавший 12 апреля, продлится до конца мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнять задания по мере их поступления. Новые задания будут публиковаться каждые три рабочих дня. Для победы надо правильно и быстрее всех ответить на все вопросы. Участвовать могут все желающие, но для выполнения некоторых заданий необходимо быть клиентом банка. Отследить прохождение всех этапов участники смогут в личном кабинете.

Квест познакомит участников с географией и деятельностью «Почта Банка», его точками обслуживания, социальной миссией, сервисами и продуктами.

Результаты конкурса станут известны 31 мая, а поездка победителя состоится уже в июне. В программе — открытие отделения банка в маленьком поселке высоко в горах, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и посещение достопримечательностей. Сохранить впечатления победителю поможет камера Go Pro Hero Black 9.

«Серебряный» и «бронзовый» призеры получат в подарок умную колонку «Яндекс.Станция», а еще 97 лучших участников — электронные сертификаты Giftery Card с номиналом 1500 рублей, которые можно потратить на покупки в любом магазине-партнере программы.

Итоги квеста будут объявлены на сайте квеста и на страницах банка в соцсетях.

Присоединиться к квесту можно по ссылке.