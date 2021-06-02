«Почта России» доставит отечественные товары в Европу для продажи на Amazon

На Amazon появится онлайн-витрина с российскими товарами. Доставлять их будут по странам Евросоюза, а в фулфилмент центр их привезет «Почта России» . К 2024 году организаторы планируют привлечь к сотрудничеству более 500 отечественных компаний.
Соответствующее соглашение подписали Российский экспортный центр (РЭЦ), «Почта России» и ее дочка RusPost GmbH на Петербургском международном экономическом форуме. Онлайн-витрину на amazon планируют открыть к концу лета 2021 года.
Товары, представленные на Amazon, пройдут специальный отбор, сообщили в РЭЦ.
«Впервые такой формат мы реализовали на внутрикитайской площадке Tmall.com, где национальный магазин российских товаров работает с 2019 г. и количество розничных продаж превысило 1,3 млн. Этим летом мы откроем второй такой магазин – на немецком филиале маркетплейса Amazon с фокусом на рынки ЕС», – отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.
«Почта России» будет собирать товары в России и доставлять их в Европу в фулфилмент-центре и на складе Amazon. Также оператор поможет экспортерам с размещением и продвижением товаров.
«Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне», – подчеркнул генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.
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