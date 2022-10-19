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«Почта России» запустила сервис для чтения оцифрованных газет и журналов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Почта России» запустила пилотную версию сервиса для чтения оцифрованных изданий «Почта Подписка», сообщает «Коммерсантъ».

«Почта России» запустила сервис для чтения оцифрованных газет и журналов

В каталоге приложения уже представлены версии некоторых популярных газет и журналов. В их числе — «Эксперт», «Дилетант», «Наука и жизнь», «Коммерсантъ», а также научные, детские, медицинские и другие тематические издания.

Как пояснила руководитель дирекции по развитию бизнеса «Подписка» «Почты России» Мария Огай, до 2023 года планируется изучить поведение пользователей и проанализировать востребованность изданий той или иной направленности. После этого произойдет расширение каталога и добавление нового функционала.

Сейчас для использования приложения необходимо выписать выбранное издание на сайте «Почты России» и после этого авторизоваться в приложении.

В настоящее время организация не заключает лицензионных соглашений с издателями-клиентами подписного агентства «Почты России» (ПАПР) напрямую. Оцифрованные версии газет и журналов поступают через ООО «Агентство "Книга-Сервис"».

«Пилот не стоит сравнивать с традиционной услугой подписки на печатную прессу, ведь сейчас в ПАПР более 6 тыс. индексов», — уточнила Мария Огай.

Фото на обложке: Unsplash

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