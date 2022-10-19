«Почта России» запустила сервис для чтения оцифрованных газет и журналов

«Почта России» запустила пилотную версию сервиса для чтения оцифрованных изданий «Почта Подписка», сообщает «Коммерсантъ».
В каталоге приложения уже представлены версии некоторых популярных газет и журналов. В их числе — «Эксперт», «Дилетант», «Наука и жизнь», «Коммерсантъ», а также научные, детские, медицинские и другие тематические издания.
Как пояснила руководитель дирекции по развитию бизнеса «Подписка» «Почты России» Мария Огай, до 2023 года планируется изучить поведение пользователей и проанализировать востребованность изданий той или иной направленности. После этого произойдет расширение каталога и добавление нового функционала.
Сейчас для использования приложения необходимо выписать выбранное издание на сайте «Почты России» и после этого авторизоваться в приложении.
В настоящее время организация не заключает лицензионных соглашений с издателями-клиентами подписного агентства «Почты России» (ПАПР) напрямую. Оцифрованные версии газет и журналов поступают через ООО «Агентство "Книга-Сервис"».
«Пилот не стоит сравнивать с традиционной услугой подписки на печатную прессу, ведь сейчас в ПАПР более 6 тыс. индексов», — уточнила Мария Огай.
Фото на обложке: Unsplash
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