Каждое десятое предприятие в России под угрозой закрытия

Российский малый и средний бизнес продолжает испытывать проблемы из-за экономических последствий пандемии. Каждая десятая компания может закрыться в 2021 году. Таковы результаты мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые приводит РБК.

«В отношении 2021 года у участников опроса пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился», — говорится в итогах исследования. В ходе мониторинга были опрошены представители 5,3 тысяч компаний из всех регионов России.

Почти 79% опрошенных руководителей и владельцев предприятий сообщили, что спрос на продукцию по итогам года сильно упал или вовсе исчез. Почти 40% заметили сокращение спроса на товары и услуги в 1,5 раза. Только пятая часть не зафиксировала падения интереса со стороны потребителей.

Выручка снизилась у 80% компаний. Около 60% отметили сокращение выручки почти на треть. Примерно 45% респондентов подтвердили, что уменьшили фонд оплаты труда. Не снизили ФОТ или немного увеличили его по сравнению с 2019 годом примерно 56% компаний.

Помимо спроса представители бизнеса назвали основными проблемами невозможность оплаты налога на имущество и аренды, недостаток средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с ФОТ.

Около 22% респондентов отметили неплатежи от контрагентов за поставленные товары и оказанные услуги. Каждый пятый владелец или руководитель компании пожаловался на перебои с поставками материалов и на финансовые трудности с коммунальными платежами.

По итогам года рынок покинули 3,1% компаний, запустили процесс банкротства 1,7% респондентов. В наступившем году о подаче заявлений о банкротстве задумались 10,9% участников мониторинга.

В нынешних обстоятельствах 66,8% представителей бизнеса ждут от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Почти 47% опрошенных призывают власти больше не закрывать предприятия на карантин.

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